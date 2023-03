Danske kvinder får aborter i udlandet. Det var også plan B for Josephine, som havde købt flybilletterne

Op mod 30 danske kvinder rejser hvert år til England eller Sverige for at få en abort, hvis de har fået afslag af et abortsamråd. Det rokker ved tanken om lige adgang til sundhedsydelser, siger overlæge og medlem af Abortankenævnet