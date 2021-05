Danske læger er klar til at aflaste svenske hospitaler

Ifølge SVT er Sverige og Danmark i dialog om hjælp på hospitaler til sommer. Danske læger melder sig klar.

Hvis der tages en dansk beslutning om at aflaste Sveriges sundhedsvæsen hen over sommeren, så står danske læger klar til at hjælpe.

Det fortæller Joachim Hoffmann-Petersen, der er formand i Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

- Selvfølgelig er vi det. Når et naboland spørger om hjælp, så må vi jo gøre, hvad vi kan. Vi har også ledig kapacitet, så det kan vi godt, siger han.

Det er den svenske tv-station SVT, der skriver, at de svenske myndigheder har indledt en dialog med Danmark og Norge om hjælp til sommer.

Årsagen er en stor bekymring i det svenske sundhedsvæsen for, at der kommer til at mangle personale til at håndtere coronapresset hen over sommeren.

De danske myndigheder har endnu ikke fortalt, om man er parat til at hjælpe de svenske hospitaler. Heller ikke, hvordan man i givet fald vil hjælpe til.

Ritzau forsøger at få bekræftet dialogen med Sverige af Sundhedsministeriet.

/ritzau/