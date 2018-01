Danske læger udvikler ny sædanalyse

Ny forskning fra Rigshospitalet betyder, at læger nu bedre kan målrette fertilitetsbehandling.

Der er godt nyt til par, der kæmper med at få børn.

Forskere fra Rigshospitalet har i samarbejde med det danske firma ChemoMetec nemlig udviklet en ny måde at analysere sædprøver på.

Det betyder, at man kan målrette fertilitetsbehandling i endnu højere grad end tidligere.

Forskerne fra Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion har været på udkig efter en anden metode til at vurdere, hvor gode sædceller er til at befrugte et æg.

Her har man udviklet en ny metode, der nemt og hurtigt kan vurdere, hvor mange sædceller der har et intakt såkaldt akrosom. Det er med til at afgøre, hvor stort potentialet er til at befrugte et æg.

Et akrosom kan sammenlignes med en hat, der sidder på sædcellens hoved, og som kun må tages af, når den møder et æg.

Ifølge seniorforsker Kristian Almstup, der har ledet projektet, kan metoden potentielt bruges til at forudsige, hvilken type fertilitetsbehandling et barnløst par har mest gavn af.

- Vi mener, at perspektiverne er rigtig store i de her resultater, for det gør det nemmere at målrette behandlingen, siger han.

Kristian Almstrup fortæller, at Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion har arbejdet med projektet, der er støttet af Innovationsfonden, i tre til fire år.

Tidligere har man primært brugt mikroskoper til at vurdere, hvor mange sædceller, der er, hvor godt de svømmer, og om de er misdannede eller ej.

Disse parametre er imidlertid ikke specielt gode til at forudsige, hvor fertil en mand er.

- Den her metode er meget mere målrettet. Hvis der er få levende sædceller med et intakt akrosom, vil en mand have meget svært ved at få børn og vil formentlig have mest gavn af en fertilitetsbehandling, hvor en sædcelle sprøjtes direkte ind i ægget, siger Kristian Almstrup.

Resultatet af forskningsprojektet bliver onsdag offentliggjort i det lægefaglige tidsskrift Human Reproduction.

/ritzau/