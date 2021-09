Danske madsteder får stjerneregn fra Michelin

Kønsdele fra en søpølse, levende myrer eller et andehoved spist med andens tunge som ske.

Utallige er de sære eksperimenter i smagens tjeneste, som dansk gastronomis grænsesøgende rumskib Noma i København har udsat sine gæster for gennem 14 vilde år.

Mandag aften kom den ultimative belønning så i form af de tre michelinstjerner, som sender køkkenchef René Redzepi og hans team helt op i toppen af verdensgastronomien.

Kun omkring 130 restauranter i hele verden har tre michelinstjerner. Herunder danske Geranium. Og selv om Noma hele fire gange er kåret som verdens bedste restaurant og længe har haft to stjerner, så betyder de tre meget for Redzepi.

- Jeg er så overrasket og føler noget, jeg aldrig har følt før, sagde han ved uddelingen af årets nordiske michelinstjerner i Norge.

I alt fik 27 danske restauranter tilsammen 38 michelinstjerner.

Med i feltet er nestoren blandt danske michelinrestauranter, Kong Hans Kælder i København. Den fik den allerførste danske michelinstjerne tilbage i 1983. Hele 38 år skulle der gå, før det klassiske gourmetsted mandag scorede stjerne nummer to.

De nye i den danske michelinklasse er Lyst i Vejle, Syttende i Sønderborg, Substans i Aarhus og The Samuel i Hellerup.

Tre restauranter, som er lukkede under corona, mistede deres stjernestatus.

Madredaktør hos Berlingske Søren Frank er positivt overrasket.

- Jeg havde ikke forventet så mange nye stjerner, fordi det har været svært for inspektørerne fra Michelin at besøge restauranterne på grund af corona, siger han.

At Noma i København gik fra to til tre stjerner, er helt fortjent, mener han.

- Jeg kan ikke se nogen restaurant, der fortjener det mere. Det er på mange måder den mest indflydelsesrige restaurant i verden.

At nye restauranter i Sønderborg og Vejle fik stjerner, vidner ifølge Søren Frank om, at Michelins guide er begyndt at kigge seriøst på restauranter udenfor hovedstaden.

Selv om han mener, at et par danske restauranter blev ufortjent forbigået, vurderer han samlet, at Danmarks stjernehøst mandag aften gik over al forventning.

Ud over de glade stjernemodtagere er der generel glæde over, at der nu tændes nye lys på himlen over en dansk restaurationsbranche efter et hårdt halvandet corona-år.

- Madinteresserede valfarter fra hele verden for at spise her, og det kommer hele oplevelseserhvervets værdikæde til glæde, siger brancheorganisationen Horestas fødevarechef, Tine Skriver, i en pressemeddelelse.

Hun mener, at michelinuddelingen vil få positiv effekt for turismen i Danmark.

- Danmark har en position i den gastronomiske superliga, som nu er blevet forstærket. Vi har restauranter, der bliver omtalt i pressen over hele kloden, og hvor folk står på venteliste i månedsvis, siger Tine Skriver.

Også turistorganisationen VisitDenmark mener, at stjernerne giver omtale og trækker flere turister til Danmark.

- Nytænkte måltider i topklasse har i de sidste år været med til at tegne Danmarks image i udlandet, og stjernerne er væsentlige for turisternes opfattelse af Danmark, siger VisitDenmarks kommunikationschef, Anders Rosbo, i en pressemeddelelse.

/ritzau/