Danske medier har bragt over 164.000 historier om corona

Nogle dage har der været over 10.000 historier om corona på bare en dag.

Siden januar har medierne bragt 164.327 historier, som har handlet om coronavirus i aviser, radio, tv og på digitale nyhedssider.

Det viser en automatiseret optælling, som Infomedia har fortaget for fagbladet Journalisten på baggrund af søgeord som eksempelvis "coronakrise" og "Covid-19".

Lead analyst ved Infomedia Majbrit Krogh er i gang med at analysere mediedækningen af corona. Hun siger til Journalisten, at hun "aldrig har set omtale af en sag i samme mængder før".

- De 130.000 historier falder i marts måned, og nogle dage er der flere end 10.000 historier bare på en dag. Det er jo helt vanvittigt, siger hun.

Med over 164.000 bragte historier er omtalen af corona over fire gange så stor som omtalen af folketingsvalget under valgkampen, som fik omkring 40.000 omtaler, fortæller Majbrit Krogh til Journalisten.

Medierne har særligt de sidste fire uger prioriteret corona-historierne.

I sidste uge blev der bragt lidt over 63.000 historier om virusset. Det var en stigning fra omkring 49.700 historier i uge 11, skriver Journalisten.

Majbrit Krogh siger til fagbladet, at der har været ekstra mange historier om corona på dage med pressemøder samt på de efterfølgende dage.

- Og så kan man selvfølgelig også se det på tallene, da dronningen holdt tale, siger hun.

Derudover fortæller Majbrit Krogh, at antallet af corona-historier kan være højere, da Infomedias optælling baserer sig på automatiske søgestrenge og ikke en manuel gennemgang af medieindholdet.

/ritzau/