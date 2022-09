Danske Mink: Flabet at præsentere meddelelse om ny avl inden møde

Organisation er glad for, at det igen bliver lovligt at avle mink. Men der er mange restriktioner, lyder det.

Efter nytår bliver det igen lovligt at avle mink i Danmark. Det oplyser Fødevareministeriet i en pressemeddelelse fredag.

Louise Simonsen, formand for Foreningen Danske Mink, siger inden et møde i Fødevareministeriet, at hun er glad for, at man efter nytår igen må avle mink i Danmark.

- Men jeg synes, at det er en flabet måde at komme med meddelelsen på, inden et møde, hvor vi faktisk skal forhandle og blive enige om de myndighedsgivne restriktioner, som der har været noget tvist omkring.

Minkavlere i Danmark skal følge en række smitteforebyggende tiltag, hvis de vil avle. Blandt andet skal man teste minkene for corona, og avlerne skal beskytte mod smitte ved eksempelvis at tage bad, skifte tøj eller bære værnemidler.

I løbet af foråret 2023 vil Fødevareministeriet igen se på modellen på baggrund af en vurdering, der afspejler det aktuelle risikobillede, lyder det i en pressemeddelelse fra ministeriet.

- For regeringen har det ene og alene handlet om folkesundheden, når det kommer til spørgsmålet om minkavl i Danmark, siger fødevareminister Rasmus Prehn (S) i pressemeddelelsen.

Det har derfor været afgørende, at sundhedsmyndighederne har fundet det forsvarligt at genoptage avlen, lyder det. Og det er der altså fredag givet grønt lys til.

Louise Simonsen forventer, at der er mange, der er glade for erhvervet, og som vil starte igen, når de får den erstatning, de er blevet lovet af regeringen.

Flere avlere, der skal med til mødet fredag har allerede købt mink. Louise Simonsen forventer, at en 10 - 15 avlere vil købe dyr, så snart det er muligt.

- Lige så snart vi begynder at få nogle penge - som må være skridt to, som myndighederne skal have styr på - så vil der klart være mange, som er glade for erhvervet og vil starte igen, siger hun.

Foreningen Danske Mink har som mål at få genetableret minkavl i Danmark.

/ritzau/