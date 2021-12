Danske minkavlere runder ny milepæl i kompensationssag

Efter et omfattende regelarbejde er det nu muligt at vurdere, hvordan de danske minkavlere skal kompenseres.

Regelsættet for, hvordan de danske minkavlere skal kompenseres, efter de i november 2020 blev pålagt at slå alle deres mink ihjel, er nu ved at tage form.

Ifølge Fødevareministeriet kan man nu gå i gang med at vurdere, hvordan pengene skal fordeles, og det skaber glæde hos interesseorganisationen Danske Minkavlere.

- Det har været en lang og sej kamp at nå til det her punkt, hvor erstatningsreglerne endelig er på plads, siger formand Tage Pedersen.

- Vi og vores familier har, siden statsministeren beordrede alle mink aflivet 4. november 2020, levet med en kæmpe usikkerhed om vores fremtidige økonomi. Den usikkerhed er nu i nogen grad afløst af en konkret udmøntning af erstatningsreglerne i en stribe bekendtgørelser.

Den endelige beslutning om at ændre lovgrundlaget for, at alle danske mink skulle aflives, skete på baggrund af et politisk flertal. Det kom i hus med hjælp fra støttepartierne Enhedslisten, SF, De Radikale og Alternativet.

Den oprindelige instruks blev dog givet uden lovhjemmel.

Ifølge Tage Pedersen ser det ud, som om bekendtgørelserne rammer inden for skiven i forhold til den politiske aftale, som blev indgået i januar.

Her blev man enig om en erstatning på 19 milliarder kroner, hvoraf godt tre milliarder er blevet udbetalt som erstatning for blandt andet skind og løn.

Men selv om han anser det for glædeligt, at der nu er kompensation på vej, vurderer Tage Pedersen, at ikke alt er tilfredsstillende ved bekendtgørelsen.

- Der kan gå flere år mellem den første og den sidste avler i sagsbunken, og det er ikke tænkt ind i beregningen.

- Der er nogen, der først får erstatning om fire år. Det er en stor forskelsbehandling, og det er vi selvfølgelig ikke tilfreds med, siger han.

Kritikken skal blandt andet ses i lyset af, at flere minkavlere kæmper med afbetalingen af store lån i banken, siger Tage Pedersen.

De første sager forventes afgjort i begyndelsen af 2022, mens de sidste avlere i køen forventes at måtte væbne sig med tålmodighed frem til 2025.

Opgaven skal udføres af seks uafhængige erstatnings- og taksationskommissioner. I spidsen for kommissionerne er 18 formænd, der hovedsageligt er nuværende og tidligere dommere.

- Grundlaget for samarbejdet mellem kommissionerne og sekretariatet er blevet fastlagt. Vi går derfor nu i gang med behandlingen af sagerne, siger Jan Uffe Rasmussen, forhenværende landsdommer og talsmænd for erstatnings- og taksationskommissionernes formænd.

/ritzau/