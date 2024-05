Danske museer havde det højest antal besøg i 2023

17,4 millioner gange blev de danske museer besøgt i 2023. Det er det højeste antal besøg i de år, Danmarks Statistik har udgivet museumsstatistik.

Det oplyser Danmarks Statistik på sin hjemmeside.

Her viser tallene også, at de statsstøttede museer tilsammen har haft 14,5 millioner besøg, hvilket er syv procent flere end i 2019.

Omvendt stod de museer uden statsstøtte kun for 2,9 millioner af besøgene.

2023 er desuden det første år, der ikke er påvirket af coronapandemien, skriver Danmarks Statistik.

Men det er ikke kun udstillingerne, som de besøgene kommer for at se. Tallene viser også, at der i 2023 var 2,3 millioner gæster på museerne, der ikke besøgte udstillingerne.

I stedet besøgte de eksempelvis caféer, haver eller parker.

