Danske myndigheder følger nøje brand ved atomkraftværk

Overvågning betyder, at danske myndigheder hurtigt kan handle ved et eventuelt udslip fra atomkraftværk.

Beredskabsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen følger udviklingen tæt, efter at der natten til fredag udbrød brand i en del af et atomkraftværk Zaporizjzja i Ukraine.

Det skriver Beredskabsstyrelsen på sin hjemmeside.

- Beredskabsstyrelsen udarbejder p.t. rutinemæssigt daglige prognoser for simulerede hændelser på de ukrainske kernekraftværker, skriver Beredskabsstyrelsen.

Branden har ifølge den ukrainske nukleare myndighed, SNRIU, ikke ført til skader på essentielle dele af atomkraftværket i Ukraine. Der er heller ikke målt forhøjet stråling.

Beredskabsstyrelsen foretager dog løbende måling af strålingsniveauet i Danmark. På den måde kan styrelsen opdage eventuelt forhøjet stråling fra radioaktive stoffer i luften.

Styrelsen laver også beregninger, der kan fortælle, hvilke geografiske områder, der vil kunne blive berørt at udslip fra atomkraftværket.

Det betyder, at de danske myndigheder hurtigt vil kunne handle, hvis det bliver nødvendigt.

- Strålingsovervågning, spredningsprognoser og konsekvensberegninger sætter danske myndigheder i stand til at agere rettidigt i tilfælde af et eventuelt udslip, skriver Beredskabsstyrelsen.

Desuden holder myndighederne sig løbende opdateret om situationen ved de fire atomkraftværker, som er i drift i Ukraine. De holder sig også orienteret om det nedlagte kraftværk i Tjernobryl.

De seneste dage har medier beskrevet, at mange danskere er blevet nervøse over invasionen i Ukraine og derfor køber jodtabletter for at beskytte sig selv mod radioaktiv stråling.

Men ifølge Sundhedsstyrelsen er det ikke relevant at anskaffe eller anvende jodtabletter i Danmark i forbindelse med udslip fra atomkraftværk i Ukraine.

Der er simpelthen så langt mellem Danmark og Ukraine, at det ikke vil have nogen betydning.

Danmark har dog et mindre lager af jodtabletter.

De er beregnet på udslip i Danmarks nærområde eller til danske statsborgere, udsendte og ambassader i udlandet.

Det er mere specifikt Beredskabsstyrelsen, der lagrer den danske beholdning af jodtabletter på en lokalitet i Herning.

Internationalt bliver det anbefalet, at der i forbindelse med uheld bliver uddelt jod i en radius af 100 km fra et ulykkesramt værk.

I forbindelse med at russiske styrker den 24. februar tog kontrol med det nedlagte anlæg i Tjernobyl, blev der målt lettere forhøjet stråling.

Årsagen er formentligt, at tunge køretøjer hvirvlede støv op i området. Men det indebar ikke umiddelbart en risiko, og der er er ikke konstateret forhøjet stråling andre steder i nærområdet, skriver Beredskabsstyrelsen.

/ritzau/