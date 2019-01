Danske Patienter: Brug besparelser på de ældre

Regeringen forventer at spare to milliarder kroner i administration på at fjerne regionsrådene.

Danske Patienter har flere bekymringer, hvis regeringen nedlægger regionsrådene.

Udmeldingen kommer, efter at regeringen ifølge flere medier har bebudet, at den vil nedlægge regionsrådene, der i dag driver sygehusene.

- Det allervigtigste for os er at få en bedre sammenhæng i sektorerne. Men det skal ske samtidig med, at beslutningerne er politisk styrede, og at patienterne bliver hørt og kan stille politikerne til ansvar, siger direktør i Danske Patienter, Morten Freil.

I stedet for regionsrådene skal der oprettes fem sundhedsforvaltninger samt 21 sundhedsfællesskaber. De vil ikke været drevet af folkevalgte politikere som nu, men være politisk udvalgte.

Det bekymrer Morten Freil.

- Det at drive sundhedsvæsenet er ikke en forretning. Når man sætter en ren professionel bestyrelse ind, kan man godt frygte for de politiske beslutninger, siger han.

- Et eksempel kunne vare lægehelikopteren - den er ikke økonomisk rentabel, men meget vigtig, siger Morten Freil.

Regeringen forventer ifølge Politiken at spare to milliarder kroner ved at nedlægge regionsrådene. Men det fremgår ikke, hvad regeringen vil bruge pengene på.

- Vi får flere ældre i systemet, så det er vigtigt, at besparelserne kommer de ældre til gavn. Vi får flere kronisk syge, så der skal tilføres flere penge, siger Morten Freil.

Formålet med sundhedsfællesskaberne er at få sygehus, egen læge og kommunerne til at arbejde bedre sammen.

Det er Morten Freil positiv over for.

- Det gode er, at en større nationalstyring giver mere ensartet kvalitet. Sundhedsfællesskaber binder også hospitaler, kommuner og den fælles praksis bedre sammen, siger Morten Freil.

Planerne bliver præsenteret af regeringen på et pressemøde i Statsministeriet onsdag klokken 10.

