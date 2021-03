Danske Patienter: Den nye kalender sætter praktik over sygdom

Ifølge Danske Patienter kan sårbare under 65 skulle isolerer sig yderligere med den nye vaccinationskalender.

Sundhedsstyrelsens nye vaccinationsplan sætter hensynet til praktik over sygdom. Det mener paraplyorganisationen Danske Patienter.

I den nye vaccinationskalender er sårbare grupper fra 16-64 år lagt sammen med alle ikke-sårbare i planen for, hvornår de skal tilbydes coronavaccine.

Ifølge foreningen kan den nye kalender få sårbare med kroniske sygdomme under 64 år til at skulle vente yderligere tre måneder på at få vaccinen.

Danske Patienter samler patient- og pårørendeorganisationer i Danmark.

- Der er mennesker med kroniske og alvorlige sygdomme, som efter et års isolation, hvor de har fået at vide, at de er i risiko, pludseligt nu får at vide, at man ikke vil prioritere sårbare. Man vil prioritere praktik over sygdom. Det er bekymrende, siger Morten Freil, direktør for Danske Patienter.

Ændringen i vaccinationsplanen, som foreningen kritiserer, er sammenlægningen af det, der før hed gruppe 10, 11 og 12. Det betyder, at alle under 65 nu bliver samlet til en gruppe, gruppe 10, og skal tilbydes vaccinationen i forhold til deres alder.

Før var planen, at sårbare i samme gruppe skulle vaccineres før de ikke-sårbare.

Sundhedsstyrelsen har forsvaret ændringen af vaccinationsplanen med, at vaccination efter alder vil sikre, at der sker færre indlæggelser, fordi "alder er og bliver den væsentligste faktor for et alvorligt forløb og dermed også indlæggelse forårsaget af corona".

Men ifølge Morten Freil fra Danske Patienter holder det argument ikke.

- Når man samtidig laver en vaccinationskalender, som sætter 16-årige før 50-årige, giver det ingen mening, at man ikke prioritere de sårbare, og at man påstår, det er af hensyn til alder, at man laver om i vaccinationskalenderen, siger han.

- Det argument holder ingen vegne. Det kan ikke forklares til de borgere, som i dag sidder fuldstændigt frustrerede, som har siddet i isolation i et år.

Han mener, at beslutningen er taget ud fra et praktikhensyn. At Sundhedsstyrelsen håber, at flere bliver vaccinerede hurtigere, hvis man slipper for at skulle registrere folk i grupper inden.

- Det, der kommer til at forsinke vaccineudrulningen, er kun mangel på vacciner til Danmark. Ændringen kommer ikke til at betyde noget for udrulningen. Nogle kommer med den nye plan til at vente yderligere tre måneder, siger Morten Freil.

/ritzau/