Danske Patienter frygter udfordringer for svært syge i ny postlov

Mens politikerne på Christiansborg er på vej med en ny postlov, har paraplyorganisationen Danske Patienter sendt et brev til transportministeren, kulturministeren, indenrigs- og sundhedsministeren og alle transport- og kulturordførere i Folketinget.

Organisationen, der repræsenterer en række patientforeninger, frygter konsekvenserne af en ny postlov for de kronisk syge.

Blandt andet for dem, der i dag er fritaget for at modtage elektronisk post, fortæller organisationens direktør, Morten Freil.

- Den leveringspligt, som Post Nord har haft, ser ud til at bortfalde. Det betyder, at der i nogle områder af landet er lagt op til, at der sættes centrale postbokse op, hvor man så skal hente sin post.

- Men der er mennesker, der er så svækket af deres sygdom, at de er helt afhængige af, at posten bliver leveret til deres private adresse, siger Morten Freil.

Ifølge flere medier lægger aftaleudkastet til den nye postaftale op til at ophæve befordringspligten.

Den tilsiger, at staten skal sikre udbringning af breve og pakker i hele landet. Derudover skal den årlige millionstøtte til PostNord fjernes.

Hos Danske Patienter er frygten ligeledes, at den momsfrie distribution afskaffes som følge af en modernisering af loven.

Den betyder, at velgørende organisationer, som eksempelvis patientforeninger, kan sende medlemsblade ud uden at skulle betale moms.

Bladene indeholder væsentlig information for mange kronisk syge, for hvem det ikke er naturligt at få deres informationer på nettet, siger Morten Freil.

- Det er jo typisk ældre mennesker.

- I et større samfundsperspektiv kan vi godt se, at der er behov for nogle moderniseringer. Men det er altså bare nogle grupper, der bliver ramt.

Ifølge TV 2 har partierne fået til tirsdag til at tage stilling til udkastet.

Allerede tidligt tirsdag stod det klart, at aftalen bliver uden Danmarksdemokraterne.

- Vi er sat i verden for at gøre forskellene mellem land og by mindre. Men jeg frygter, at denne aftale får den stik modsatte konsekvens, siger partiets transportordfører, Kenneth Fredslund.

