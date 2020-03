Danske patienter skal afprøve medicin mod Covid-19

Sendinger af lægemidlet Remdesivir er overbragt til danske hospitaler. Medicinen skal testes på 12 patienter.

Hvis der er en type medicin, der kan behandle patienter med coronavirus, peger pilen - i forskerkredse - på, at det er midlet Remdesivir.

Fredag er sendinger af medicinen modtaget på flere danske hospitaler.

Her skal i alt 12 patienter behandles med Remdesivir som et led i et internationalt forskningsprojekt. Det skriver Aalborg Universitetshospital i en pressemeddelelse.

Det nordjyske sygehus deltager i projektet.

Remdesivir er et af de lægemidler, som verdens forskere har størst forhåbning til ved behandling af lungesyge patienter med Covid-19.

Covid-19 er navnet på den sygdom, som patienter får efter smitte med coronavirus. Hidtil har der ikke været en kendt behandling af sygdommen.

På verdensplan skal medicinen afprøves på 440 patienter – heraf 200 i Europa.

Remdesivir blev oprindeligt udviklet til at behandle andre alvorlige virusinfektioner. Eksempelvis ebola, sars og mers.

De to sidstnævnte er tidligere virusinfektioner i coronafamilien.

I flere tilfælde på verdensplan er smittede patienter med Covid-19 forsøgt behandlet med Remdesivir.

Men der mangler stadig data på, om medicinen faktisk har en effekt.

/ritzau/