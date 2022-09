Danske politikere fejrer fraværende dronning Margrethe

Det er uden hovedpersonens deltagelse, når dronning Margrethes 50-års regeringsjubilæum fredag aften bliver fejret af danske politikere på Christiansborg.

Grundet coronasmitte har den danske dronning således måtte melde afbud.

I stedet er kronprinsparret vært for selskabet, der har deltagelse af regeringen, Folketingets medlemmer samt de danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Kronprinsparret har i denne uge været i New York. Her deltog kronprinsen i åbningen af FN's Generalforsamling, ligesom både kronprinsen og kronprinsessen skulle have været med til at lancere Danmarks kandidatur til FN's Sikkerhedsråd.

Den del missede kronprins Frederik dog, da han måtte rejse hjem fra New York torsdag for at forberede værtskabet af fredagens selskab. Kronprinsesse Mary fløj tilbage til Danmark fredag.

Dronning Margrethe blev tirsdag aften testet positiv for coronavirus. Det er anden gang, at hun er blevet smittet. Mandag deltog hun - sammen med kronprins Frederik - i den britiske dronning Elizabeths begravelse.

Torsdag lød det, at dronning Margrethe oplevede "almindelige" coronasymptomer. Det blev dog ikke uddybet, hvad det indebar. De mest almindelige symptomer på covid-19 er løbenæse og ondt i halsen.

Søndag skulle dronningen have set teaterstykket "Den Vægelsindede" i Skuespilhuset i København som en del af fejringen af dansk teaters 300 års jubilæum. Men dronning Margrethe har på grund af coronasmitten også måtte droppe turen i teatret.

Dronning Margrethe havde 50 års regeringsjubilæum i januar i år, men fejringen blev udskudt grundet coronapandemien.

Dronningen er tidligere i september blevet fejret med en gallaforestilling i Det Kongelige Teater samt et gallataffel, der ligesom fredagens selskab blev afholdt på Christiansborg.

/ritzau/