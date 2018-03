Danske politikere forventer mere af det samme fra stærk Putin

Vælgerne belønner Putin for ambitionen om at gøre Rusland til supermagt, vurderer danske politikere.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, står stærkt efter søndagens valg, hvor mere end 70 procent af vælgerne har givet deres opbakning til den siddende præsident.

Dermed må man forvente, at den nuværende kurs fra Rusland vil fortsætte, lyder vurderingen fra danske politikere dagen efter valget.

- Han har fået et meget stærkt mandat, siger DF's udenrigsordfører Søren Espersen.

- Jeg tror, at folk i Rusland føler, at Vladimir Putin har løftet dem op i superligaen igen, efter at de i nogle år har følt sig trådt på efter Sovjetunionens fald, siger Espersen.

Også Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, hæfter sig ved Putins drøm om at bygge Rusland op til fordums supermagtstatus igen.

- Vi må desværre forvente, at den meget hårde retorik, men også handlinger, som Putin har stået bag, vil fortsætte, siger Aastrup Jensen med henvisning til blandt andet hackerangreb mod vestlige mål.

/ritzau/