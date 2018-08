Danske politikere vil lade skoler selv bestemme mobilpolitik

I Frankrig har parlamentet vedtaget, at skolen er mobilfri zone, da telefoner er forstyrrende.

Den forstyrrer i timerne og fylder for meget i det sociale liv.

Mobiltelefonen er et udskældt element i folkeskolen, og tidligere i denne uge vedtog Frankrig en lov, der forbyder eleverne at tage den med.

Men om den danske folkeskole skal være mobilfri zone, er en beslutning, der bør tages lokalt - ikke i Folketinget.

Det mener Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

- Nogle skoler har også taget det skridt i Danmark, og det bakker jeg op om. Men vi bør ikke lovgive om det i Folketinget, siger undervisningsordfører Anni Mathiesen (V).

- Jeg tror, at man fra skole til skole og faktisk fra årgang til årgang kan have brug for at håndtere det forskelligt.

Hele otte ud af ti danskere går ind for at få mobiltelefonen ud af de danske skoler. Det viste en Megafon-undersøgelse for TV2 og Politiken tidligere i år.

Og både S og V er åbne for idéen om på et tidspunkt at diskutere, om der skal gøres noget nationalt. Dog ikke lige nu.

- Undersøgelsen gør da indtryk, siger undervisningsordfører Anette Lind (S).

Skolen på Grundtvigsvej på Frederiksberg ved hovedstaden har siden efteråret 2017 haft et mobilforbud.

Her er man ovenud tilfreds med beslutningen, fortæller skoleleder Lise Ammitzbøll la Cour.

- Når man kommer ind på skolen, kan man se, at børn, der tidligere sad med hovederne sænket ned i deres telefoner, er afløst af børn, der taler sammen eller leger sammen, siger hun.

- Vi har sagt, at skolen, sfo'en og klubben er mobilfri. Det, vi får til gengæld, er nemmere adgang til at danne relationer, legeaktiviteter og fordybelse og læring.

I Danmark er driften af folkeskolen en kommunal opgave, men mange beslutninger er uddelegeret til skolebestyrelsen.

Det system skal der ikke laves om på, mener folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen (DF).

- Vores signal er meget klart. Mobiltelefoner hører ikke hjemme i undervisningen, og skulle der være kommuner, der vælger at følge det franske eksempel og fuldstændigt forbyde dem, så får de vores støtte. Men det er en lokal beslutning, siger han.

