"Danske politiske ledere har fuldstændig tabt deres hjerner". Danmarks coronastrategi høster hug og hæder

Den danske coronastrategi og de data, som kommer fra Danmark, bliver brugt til at argumentere både for og imod fortsatte coronarestriktioner i flere lande. Dem, som ønsker at beholde restriktioner, kalder den danske strategi for uansvarlig og henviser til de fortsat høje smittetal og dødstal. Fortalere for en genåbning af samfundet argumenterer for, at der ikke er sket en stor stigning i antallet af døde og indlagte i Danmark, hvorfor man kan fjerne restriktionerne i deres hjemlande uden de store konsekvenser.