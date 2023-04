Danske Regioner advarer om dødsspiral i lukning af busruter

Både i år samt næste år varsles der over en bred kam nedskæringer i busdriften.

Det viser en opgørelse fra Trafikselskaberne i Danmark, der repræsenterer seks danske trafikselskaber.

Det skriver Jyllands-Posten i søndagens avis.

Hos for eksempel Nordjyllands Trafikselskab er det besluttet, at der skal spares på de regionale og kommunale linjer i 7 ud af 11 kommuner.

Hos trafikselskabet Movia har knap hver tredje af de 45 kommuner, der ejer Movia, varslet besparelser med virkning fra det kommende efterår.

Samtidig har de to involverede regioner, Sjælland og Hovedstaden, bestilt et sparekatalog over, hvor der kan skæres yderligere, skriver avisen.

Hos Danske Regioner er Anders G. Christensen, formand for udvalget for regional udvikling og EU, bekymret.

- Når vi lukker busruter, søger folk primært over i biler. Dermed bliver der færre passagerer – og færre indtægter. Og så skal vi til at lukke endnu flere ruter. Det er en dødsspiral, vi er kommet ind i, siger han til Jyllands-Posten.

Tallene kan dog stadig ændre sig, fordi alle beslutninger endnu ikke er endelige.

Ifølge et nyt notat fra Trafikselskaberne i Danmark er trafikselskabernes økonomi forringet med over én milliard kroner.

Årsagen skal blandt andet findes i stigninger i brændstofpriser ifølge Jyllands-Posten.

På Christiansborg vil regeringen snart nedsættes et ekspertudvalg. Det skal se på indretningen af bustrafikken og den kollektive trafikbetjening i byerne og yderområder.

Det oplyser transportminister Thomas Danielsen (V) i en skriftlig kommentar til avisen. Han mener, at "det er nødvendigt, at vi ryster posen hårdt".

- Jeg deler bekymringen for, at der kan opstå en negativ spiral med højere priser eller færre afgange, lyder det fra ministeren.

/ritzau/