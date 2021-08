Danske Regioner inviterer strejkende sygeplejersker til møde

På landets sygehuse har man kunnet mærke de seneste ugers sygeplejestrejke i kraft af aflyste behandlinger. Og snart vil strejken blive udvidet med flere sygeplejersker, hvis ikke der findes en løsning.

Nu inviterer arbejdsgiverne i Danske Regioner sygeplejerskernes fagorganisation DSR til et "gensidigt orienteringsmøde". Her vil begge parter ifølge Danske Regioner få mulighed for at lytte til hinanden i forsøg på at finde en løsning på konflikten.

- Min dør har stået åben, men vi har kun hørt lidt igennem pressen. Derfor indkalder vi nu DSR til et orienteringsmøde, for måske hjælper det at sidde over for hinanden, siger Anders Kühnau (S), der er chefforhandler for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Han understreger dog, at der "ikke er tale om en forhandling".

- Der er tale om et møde, hvor vi kan lytte til hinanden og forhåbentlig blive klogere på, om der kan findes en realistisk vej videre ved overenskomstbordet, siger Anders Kühnau.

Ifølge Danske Regioner er invitationen sendt mandag, og mødet forventes at blive afholdt i denne uge. Anders Kühnau ser frem til at høre fra DSR.

- Begge parter har et ansvar for at bringe konflikten til ophør, og derfor tager vi nu initiativ til at mødes. Der kommer ikke noget forhandlingsudspil fra os på mødet, for det er svært at se en løsning efter to nedstemte aftaler. Men vi håber, at DSR kan se en realistisk vej frem, siger Anders Kühnau i en pressemeddelse.

/ritzau/