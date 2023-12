Danske Regioner kræver ens pris for unge i den kollektive trafik

Det skal være slut med, at unge, som vælger en erhvervsuddannelse, skal betale næsten 60 procent mere for at rejse med den kollektive trafik end unge, som går på en gymnasial uddannelse.

Det mener Danske Regioner ifølge Jyllands-Posten.

I et nyt udspil i samarbejde med de øvrige trafikselskaber foreslår organisationen, at man giver alle unge 25 procent rabat på alle rejser med Rejsekortet - uanset om de går på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

- Hvis de unge på erhvervsuddannelser bliver behandlet dårligere end unge på gymnasier, er det ikke rimeligt. Samtidig ved vi, at det er meget vigtigt, at de unge ikke for hurtigt får smag for bilen, for så kommer de aldrig ud af den.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sådan lyder det fra trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet til Jyllands-Posten. Han fremhæver, at antallet af unge, der kører i bil til deres ungdomsuddannelse, er markant stigende.

Det er ikke første gang i år, at forskellene mellem erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser er blevet bragt op.

I august lød det fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), at et svendebrev fra en erhvervsuddannelse skal give adgang til en række videregående uddannelser - på samme måde som en studentereksamen gør.

- Man skal ikke risikere at lukke døre for sig selv, hvis man vælger en erhvervsuddannelse fremfor gymnasiet, sagde ministeren til Jyllands-Posten.

Han understregede, at en erhvervsuddannelse ikke skal give adgang til alle videregående uddannelser. Den skal derimod give adgang til udvalgte uddannelser, alt afhængig af hvilken erhvervsuddannelse der er tale om.

Artiklen fortsætter under annoncen

Andelen af unge, der søgte mod en erhvervsuddannelse, ramte det laveste niveau i fem år i maj.

Her havde i alt 19,4 procent af 64.000 elever i 9. og 10. klasse valgt at søge en erhvervsuddannelse.

Omvendt havde godt 80 procent valgt gymnasiet.

/ritzau/