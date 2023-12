Danske skoleelever går tilbage i matematik og dansk

De danske skoleelever er gået anseligt tilbage i både læsning og matematik.

Det viser resultaterne af den seneste Pisa-undersøgelse blandt 15-årige skoleelever i 81 lande, som er blevet offentliggjort tirsdag.

I naturfag er det stabilt.

For matematik opnår danske elever et gennemsnit på 489 point, hvor det i 2018, hvor den seneste undersøgelse blev foretaget, lå på 509.

Artiklen fortsætter under annoncen

For læsning er der sket et fald i det gennemsnitlige antal point fra 501 i 2018 til 489 i 2022.

Udviklingen kan også ses i OECD som helhed, hvor den gennemsnitlige tilbagegang er på niveau med den danske.

Også alle de nordiske lande oplever faldende resultater.

Seniorforsker ved Vive Vibeke Tornhøj Christensen er projektleder for Pisa i Danmark. Hun udtaler i en pressemeddelelse fra Vive, at det er første gang, der ses så store fald i resultater mellem to runde af Pisa i Danmark.

- Men vi ser den samme tilbagegang i rigtig mange af de deltagende lande i Pisa 2022 - også i de andre nordiske lande.

Artiklen fortsætter under annoncen

- En del af det må nok tilskrives covid-19, men derfor skal den nedadgående udvikling stadig tages alvorligt. Uanset grunden har vi nogle årgange, som ser ud til at være ramt på deres læring, lyder det.

I alt 81 lande, herunder OECD-medlemslandene og flere partnerlande, er med i Pisa 2022.

Fra Danmark har cirka 7800 elever deltaget. 6200 elever er testet i matematik, læsning og naturfag.

/ritzau/