To danske slæbebåde når frem til krydstogtskib i havsnød i Nordsøen

Det norske krydstogtskib "MS Maud" ligger fredag formiddag fortsat stille i den danske del af Nordsøen, efter at en stor bølge under stormen har slået vinduerne på skibets bro i stykker.

Det forårsagede et strømnedbrud på skibet, oplyser de danske myndigheder ifølge Reuters.

To slæbebåde fra rederiet Esvagt i Esbjerg ligger ved skibet og hjælper med til at holde det stabilt. Der sker cirka 200 kilometer ud for Vestkysten.

Der er 266 passager og 131 besætningsmedlemmer om bord på "MS Maud".

- De behøver blot at komme roligt gennem stormen, og det gør de ved at sejle op mod vinden, siger en talsmand for Det Nationale Maritime Operationscenter i Danmark.

Krydstogtskibet, der var på vej fra Florø i Norge til Tilbury i Storbritannien, er ejet af rederiet Hurtigruten i Norge.

- Tidligere på eftermiddagen 21. december rapporterede "MS Maud" en midlertidig strømafbrydelse efter at være blevet ramt af en stor bølge, skriver Hurtigruten i en udtalelse.

- På dette tidspunkt har skibet bekræftet, at der ikke er nogen alvorlige person- eller besætningsskader som følge af hændelsen, samt at skibets tilstand fortsat er stabil, lyder det videre.

Skibet kan tilsyneladende ikke navigere ved egen kraft.

Det er den danske redningstjeneste, som står for operationen.

/ritzau/