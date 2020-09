Danske slaveskibe er med i ny international dokumentar

To danske slaveskibe er en del af fortællingen om afrikanske slavers skæbne i ny Samuel L. Jackson-dokumentar.

To sunkne danske slaveskibe fra 1700-tallet er med i en ny dokumentarserie om slavehandel.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

I et afsnit i serien bliver de undersøgt og historien om dem, besætningen og slaverne genfortalt.

Serien om 400 års menneskehandel er produceret af skuespilleren Samuel L. Jackson. Han er selv efterkommer af slaver og vil med serien finde sit ophav og historie.

Fundet af skibsvragene "Fredericus Quartus" og "Christianus Quintus" blev kendt for to år siden. Siden har en række arkæologiske undersøgelser yderligere sandsynliggjort, at der rent faktisk er tale om vragene af de danske skibe.

Marinarkæolog hos Københavns Museum Andreas Kallmeyer Bloch håber, at opmærksomheden kan skaffe pengebidrag til videre undersøgelser af vragene, da dele af skroget kan være bevaret under sandet.

De danske skibe ligger på havbunden ud for Costa Ricas kyst, fordi de blev ødelagt af besætningen efter et mytteri. Slaverne om bord på skibene blev sat i land på kysten, og besætningen kaprede to britiske skibe.

Serien udgives mandag og sendes på amerikanske CBS og britiske BBC2.

/ritzau/