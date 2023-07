Danske soldater træner ukrainske rekrutter i baghold og førstehjælp

Danske soldater og instruktører træner i øjeblikket ukrainske rekrutter i Storbritannien.

Det sker som led i det danske bidrag til EU's støtte til Ukraine.

Det hold, der trænes lige nu, er godt to uger henne i uddannelsesforløbet.

De ukrainske rekrutter har været på deres første feltøvelse og begynder at vænne sig til soldaterlivet, fremgår det af en reportage på Forsvarets hjemmeside.

De ukrainske soldater uddannes i grundlæggende soldaterfærdigheder.

Den første tid er gået med at få det fundamentale på plads i forhold til betjening af våben, førstehjælp og hvordan man møder fjenden som enkeltmand.

Fremrykning i et minefyldt område er et andet emne, der er på rekrutternes skema.

Til førstehjælpslektionerne har et britisk firma leveret sminkning for at gøre scenarierne så realistiske som muligt, fremgår det af reportagen.

Den næste tid står på uddannelse i skyttegravskrig, og herfra er det direkte videre til et modul om skarpskydning.

- De danske instruktører lægger langsomt mere og mere ansvar over på de ukrainske førere, hvilket de billiger, hedder det i reportagen.

Udover bidraget til at træne ukrainske rekrutter i Storbritannien støtter Danmark uddannelsen af ukrainske kampvognsbesætninger. Uddannelsen foregår i Tyskland.

Tidligere på året blev ukrainske soldater trænet i Oksbøl i brugen af de Caesar-artilleripjecer, som Danmark har besluttet at donere til Ukraine.

Senest har Danmark meddelt, at man vil træne ukrainske kampflypiloter på den danske F-16-base i Skrydstrup.

Danmark står sammen med Holland i spidsen for denne indsats.

