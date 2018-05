Danske specialstyrker trækkes hjem fra Irak

Store dele af Irak kontrolleres ikke længere af Islamisk Stat. Derfor trækkes danske specialstyrker hjem.

De danske specialstyrker i Irak er på vej hjem efter en veludført mission mod den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

Sådan lyder det samstemmende fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) efter et møde torsdag i Udenrigspolitisk Nævn på Christiansborg.

Styrkerne kaldes hjem, fordi store dele af Irak ikke længere er kontrolleret af IS.

- De danske specialoperationsstyrker har leveret et meget værdsat bidrag i kampen mod Isil (andet ord for IS, red.).

- Det kan vi godt være stolte af. Nu er vi så nået til et punkt, hvor vi kan påbegynde hjemtagelsen af vores specialoperationsstyrker, fordi Isil ikke længere har kontrol med større områder i Irak, siger Samuelsen i en pressemeddelelse.

Han understreger, at kampen mod IS ikke er slut. Danmark vil fortsat være til stede i Irak og bidrage til, at de irakiske sikkerhedsstyrker selv kan varetage sikkerheden i landet.

Irakerne er klar til at stå mere på egne ben, lyder det fra forsvarsministeren.

- Vi forlader dog ikke bare Irak, så den brutale terrororganisation igen kan få frit lejde, siger Claus Hjort Frederiksen.

- Danmark vil forsat være en del af koalitionen mod Isil med vores trænings- og radarbidrag.

- Og fra koalitionen er der stor tilfredshed med og anerkendelse af de danske bidrag og deres indsats, siger Claus Hjort Frederiksen.

Det danske specialoperationsstyrkebidrag blev udsendt i august 2016. Folketingsbeslutningen åbnede mulighed for udsendelse af op til cirka 60 personer inklusive nødvendige støttefunktioner.

Bidraget har haft til opgave at træne og rådgive irakiske enheder samt støtte dem gennem informationsindhentning og eventuel påkaldelse af luftstøtte.

De danske specialstyrker har desuden haft mandat til at gå ind i det irakisk-syriske grænseområde.

Danmark bidrager fortsat med et kapacitetsopbygningsbidrag på op til 180 personer og et radarbidrag. De er alle placeret på al-Asad-luftbasen i Irak.

