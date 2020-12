Danske Spil: Danskerne oddser på corona i nytårstalen

Mindst 10 af de 15 ord, som danskerne spiller på vil indgå i dronningens nytårstale, relaterer sig til corona.

Danskerne sætter i stor stil deres penge på, at coronakrisen vil blive nævnt, når dronning Margrethe på årets sidste dag holder sin nytårstale.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Danske Spil åbnede i slutningen af november for spil på dronningens nytårstale, og der er stor interesse for spillet, lyder det.

- Selv om vores spillere faktisk ikke lige nu har lavet så mange indskud på selve ordet "corona", så er de fleste indskud kommet på ord, som har en eller anden forbindelse til pandemien, siger Peter Emmike, oddssætter hos Danske Spil.

På listen over de 15 mest spillede ord hænger mindst 10 af dem sammen med pandemien eller konsekvenserne af den.

- Selv om vi er ganske sikre på, at dronningen italesætter corona, så kan det jo gøres på mange forskellige måder, siger Peter Emmike.

Dronningen kan eksempelvis sige "pandemi" eller omtale afstanden mellem mennesker.

- Dronningen har også været inde på den ensomhed, der har ramt mange af os, så det er svært at forudsige, hvilken vinkel der tages på coronaen, siger Peter Emmike.

- Derfor forventer vi, at indskuddene fortsætter med at blive spredt ud over en del forskellige coronarelaterede ord.

Lige nu er ordet "glæde/r" det mest spillede. Det ord står til odds 1,25 hos Danske Spil, som altså også finder det ret sandsynligt, at ordet indgår i talen.

Derudover er ord som "krise" "sundhedspersonale/t", "sammen hver for sig" og "fællesskab" nogle af dem, der kommer flest indskud på.

Den foreløbige andenplads over de mest spillede ord er "100 år/-et". I 2020 var det nemlig 100-året for genforeningen af Danmark og Sønderjylland.

- I modsætning til corona, så er det her jo en begivenhed, som ikke kan italesættes på så mange forskellige måder, siger Peter Emmike.

Derfor vurderer Danske Spil, at det er højst sandsynligt, at netop "100-år/et" vil blive nævnt, hvorfor det lige nu står til odds 1,70.

/ritzau/