Danske spillesteder og festivaler er forberedt på terror

Sikkerheden er højeste prioritet, lyder det fra arrangører af koncerter og festivaler i Danmark efter terrorangrebet i Manchester. Politiet følger situationen nøje

Det blodige angreb tirsdag nat under en koncert i Manchester faldt, netop som sæsonen for store koncerter og festivaler i Danmark indledes.



Om lidt over en måned åbner Nordeuropas største festival, Roskilde Festival, med op mod 100.000 gæster. Og om blot en uge bliver Københavns gader fyldt med mindst lige så mange deltagere fra ind- og udland, når Distortion åbner for musikken i byens kvarterer.



Hos Roskilde Festival tager man truslen alvorligt. Men mandagens angreb vil ikke få festivalen til at ændre sikkerhedsforanstaltningerne, siger Morten Therkildsen, som er sikkerhedschef for Roskilde Festival.



”Der er ikke noget nyt i vurderingen af terrortruslen mod Danmark,” siger han og uddyber, at hvis PET kommer med en ny vurdering, vil de tilpasse sikkerheden.



”Det er noget, vi tager meget seriøst. Vi har arbejdet med den trussel i mange år, og hver gang PET kommer med en ny vurdering, så kigger vi på, hvad det betyder for os og justerer efter den vurdering, ” siger han.



Royal Arena på Amager får besøg af flere store navne de næste måneder og afholder onsdag aften koncert med Nik & Jay, som har mange unge fans.



"Vi er naturligvis dybt berørte af denne meningsløse tragedie i Manchester. Koncerten med Nik & Jay i morgen fortsætter som planlagt. Sikkerheden ved vores shows er fortsat vores højeste prioritet, og vi er i kontakt med de danske myndigheder og følger deres anvisninger," lyder det i en udtalelse fra Jesper Christensen, managing director for Live Nation Danmark, som arrangerer mange koncerter rundt om i landet.



Efter angrebet i Paris den 13. november 2015, hvor 89 personer blev dræbt under en koncert på spillestedet Bataclan, indførte Live Nation øget sikkerhed ved alle koncerter, oplyser Jesper Christensen.



Læs også: Terror er et angreb på tilliden til næsten

Telia Parken i København åbner i løbet af sommeren dørene for store navne som Depeche Mode, Rolling Stones og Guns'n'Roses. Her kommer angrebet i Manchester ikke bag på koncertarrangørerne.



"Angrebet i nat ændrer ikke på det høje beredskab, vi allerede har. Det er desværre ikke første gang, et spillested bliver ramt. Det er sket før og kan ske igen. De scenarier, der har udspillet sig i udlandet, er tænkt ind i det setup, vi har," siger pressechef Jes Mortensen.



Telia Parken afholder i den kommende uge pokalfinale i fodbold og koncert med det populære orkester Depeche Mode.



"Vi forholder os til den værst tænkelige situation. Sikkerheden er det allervigtigste, uanset om det handler om fodbold eller koncerter. Vi tager det dybt alvorligt og er i forvejen i daglig kontakt med myndighederne med fokus på det konkrete trusselsbillede. Vores sikkerhed skal matche det billede. Vi er forberedt, så godt som vi kan være," siger Jes Mortensen, der understreger, at Parken ikke har ansvar for sikkerheden uden for stadion med henvisning til, at flere terroranslag begynder uden for indgangen.

Læs også: Det åbne samfund er døende efter terror i Paris

I Skanderborg forbereder man sig også på sikkerheden til den kommende Smukfest-festival i august.



”Vi har det nødvendige beredskab i forhold til den omverden, vi befinder os i,” skriver sikkerhedschef Søren Eskildsen i en mail til Kristeligt Dagblad.



Arrangørerne af Northside i Aarhus i juni vil ikke udtale sig om, hvorvidt angrebet i Manchester vil få festivalen til at ændre på beredskabet.



"Vi forholder os til de udmeldinger og den ekspertise, som Østjyllands Politi ligger inde med, og arbejder tæt sammen med dem, når vi sammensætter en sikkerhedsplan,” siger John Fogde, som er talsmand for Northside.



Spillestedet Boxen i Herning havde for lidt over en uge siden besøg af sangeren Ariana Grande, som også optrådte ved koncerten i Manchester mandag aften, hvor angrebet fandt sted. I Herning vurderer man sikkerhedsniveauet på hvert arrangement fra gang til gang og i et tæt samarbejde med arrangørerne og politiet, oplyser Georg Sørensen, administrerende direktør i Messecenter Herning.



Dansk politi er på baggrund af den generelle terrortrussel i Europa netop nu i forhøjet beredskab, oplyser Benny Øchkenholt, der er vicepolitiinspektør ved Rigspolitiet.



Rigspolitiet kommer med generelle anbefalinger til politikredsene rundt om i landet, forklarer han. Men sikkerheden omkring de enkelte spillesteder varetages af den lokale politikreds i samarbejde med arrangørerne.



Ifølge politiinspektør ved Østjyllands Politi, Jesper Bøjgaard Madsen, er man i tæt kontakt med de forskellige arrangører som for eksempel Northside-festivalen. Men han ved endnu ikke, om mandagens angreb konkret vil give anledning til ændringer i sikkerhedsforanstaltningerne.



”Det er vi netop nu i gang med at vurdere. Men vi holder nøje øje med, hvad der sker ude i verden, og hvad PET’s anbefalinger er.”



PET følger ifølge Ritzau situationen i Manchester nøje, men har ikke oplyst, hvorvidt terrorangrebet har ændret på vurderingen af terrortruslen i Danmark. PET vurderede senest i februar, at terrortruslen mod landet er alvorlig.