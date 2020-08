* Det nye spil-id har fået navnet Sikkert Spil.

* Fra 1. september kan man registrere sig og få det nye spil-id.

* Det kan downloades som app eller fås som plastikkort.

* Registreringen foregår gennem NemID.

* Fra oktober bliver det et krav for alle at have det nye spil-id, hvis man vil spille hos Danske Spils forhandlere.

* Danske Spil har cirka 4000 forhandlere fordelt på kiosker, supermarkeder, tankstationer mv.

Kilde: Danske Spil

/ritzau/