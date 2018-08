Tre studerende: Derfor deltog vi i debatten med Macron

En udsolgt sal med 600 studerende var i dag vært for Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Han mødtes med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på Det kongelige Bibliotek i København til debat om Europas fremtid. Kristeligt Dagblad har talt med tre studerende om deres syn på debatten

Rigmor Djernæs, 21 år, fra Aalborg, studerer statskundskab på Københavns Universitet.

Hvad håber du på at få ud af debatten?

Jeg vil vide noget mere om, hvordan man demokratiserer EU. Lige nu er det en ret teknokratisk institution. Mange ser EU som en måde, man kan løse klima- og flygtningekrisen på, men det er ikke gennemskueligt, hvordan beslutningerne bliver truffet. Hvordan får vi borgeren med? Det tætteste, vi kommer på EU, er ved at stemme til parlamentsvalget, så det ligger ret langt væk. Det vil jeg gerne høre, om der kan gøres noget ved.

Hvad er den største udfordring i EU lige nu?

At EU ligger for langt fra den almene borger. Hvis folk bliver involveret kan vi finde løsninger på mange konflikter. De her nationalistsiske opblomstringer vi ser, som Brexit har understreget, dem kan vi imødegå, hvis folk kan se og sætte pris på, hvad det egentlig er, EU kan.

Hvad kan en fransk præsident gøre?

Frankrig er et af de største lande i EU, og historisk set har landet altid haft magt. Man lytter til, hvad de siger. Danmark har altid lagt sig meget op ad England, og nu hvor Storbritannien er på vej ud af EU, er det vigtigt, at vi finder os nogle andre venner. Vi bør lægge os op ad lande som Frankrig, som vi deler værdier med.

Mikkel Plassmann, 22 år, fra Helsingør, studerer Jura på Københavns Universitet.

Hvad håber du på at få ud af debatten?

Jeg vil gerne høre både Lars Løkke Rasmussen og Emmanuel Macrons ideer om, hvad EU skal blive til i en tid fyldt med EU-skeptikere.

Hvad er den største udfordring i EU lige nu?

Demokratisk legitimitet. Der er rigtig mange borgere, der føler sig sat ud på et sidespor. Det kommer især til udtryk i medierne, og der er mange der føler, det kun er den politiske elite i medlemslandene, der har det europæiske projekt, ikke befolkningen. Generelt mangler der et fokus på at informere befolkningen om, hvad EU faktisk gør for dem. Der er jo mange ting, vi drager fordel af, som vi ikke tænker på som EU-lov.

Hvad kan en fransk præsident gøre?

Sammen med Tyskland og andre stærke medlemsstater kan han være med til at informere de mindre stater som Danmark om, at de er der for os. Hvis man har præsidenter i de store lande som virkelig vil det europæiske projekt, så har det også langt større mulighed for at overleve.

Lea Baur Wilhjelm, 22 år, fra Albertslund, studerer statskundskab på Københavns Universitet.

Hvad håber du på at få ud af debatten?

Klarhed om Danmarks fremtid i EU. Hvilke visioner har den franske præsident på små EU-landes vegne? Der er et misforhold mellem de ambitioner, Macron har udvist for EU, og hvad vores regering har af visioner for Danmark. Så jeg håber på en diskussion af de to.

Hvad er den største udfordring i EU lige nu?

Efter flygtningekrisen er der kommet en udfordring i at få enhed landene imellem. EU startede som et økonomisk samarbejde men har bevæget sig over i værdipolitik, hvor det ikke kun handler om at få økonomien til at hænge sammen, men hvem vi skal være som mennesker. Der er forskellige ønsker og opfattelser i forhold til, hvor europæisk eller dansk man har lyst til at være, og om der overhovedet skal være en skelnen. Der skal fokus på fremtiden og på om man ønsker et EU i dybden eller i bredden hvor der kommer flere lande til. Macron har talt om et europæisk forsvarssamarbejde. Det ville være et stort skridt i retning af dybde i stedet for bredde, og det ville kræve villighed til at opgive noget suverænitet fra medlemslande.

Hvad kan en fransk præsident gøre?

Macron er en mand med mange visioner på EUs vegne. Vi har haft Merkel rigtig længe, men hun opfattes som en gammeldags politiker. Macron er yngre og langt mere imødekommende og jordnær, og han har nogle klare målsætninger og håb for unionen. Det gør ham særlig.