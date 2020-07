Danske sygehuse har sikret sig en vis mængde coronamedicin

Der er indgået en aftale om leverance af "en vis mængde" af lægemidlet Remdesivir, oplyser indkøbsselskab.

Danmark har sikret sig en vis mængde af lægemidlet Remdesivir, der har vist sig effektiv i behandlingen af coronavirus.

Det siger Flemming Sonne, der er direktør i Amgros, som står for indkøb af lægemidler til landets sygehuse.

- På nuværende tidspunkt har vi indgået en aftale med Gilead (producenten af Remdesivir, red.) om, at de leverer en vis mængde Remdesivir til behandling af patienter i Danmark.

- Med det smittetryk, vi har lige nu, er det vores vurdering, at Danmark er dækket godt ind i en periode, siger han.

USA har ellers været hurtigt ude, og ifølge det britiske medie The Guardian har landet opkøbt tre måneders produktion af Remdesivir.

Men Danmark har ifølge Flemming Sonne allerede fået "en vis mængde" af lægemidlet stillet til rådighed kvit og frit af producenten.

Hvor meget der er tale om, og hvor langt det rækker, kan han ikke sige.

Remdesivir er den første type medicin, der af det europæiske lægemiddelagentur er indstillet til godkendelse som behandling mod corona.

Det er EU-Kommissionen, der skal give den endelige godkendelse, så Remdesivir kan markedsføres som kur mod virusset.

Forskningsresultater har vist, at patienter med svær Covid-19, der blev behandlet med Remdesivir, kom sig efter 11 dage sammenlignet med 15 dages restitution for patienter, der ikke fik midlet.

Når først den endelige godkendelse af lægemidlet hos EU-Kommissionen er i hus, vil der ifølge Flemming Sonne blive skruet op for produktionen.

Det vil sikre, at også Danmark kan købe lægemidlet, når det, der allerede er på hylderne ude på sygehusene, er brugt op.

- Det er alene Gilead, der står for udviklingen og produktionen af Remdesivir. Der er ingen tvivl om, at de gør, hvad de kan for at få produktionen skruet op, så de kan levere til hele verden og dermed også Danmark.

- Så snart midlet bliver godkendt og gjort tilgængelig, så vil vi gøre, hvad vi kan for at lukke en aftale med Gilead, siger Flemming Sonne.

Den amerikanske medicinalkoncern har tidligere oplyst, at den samlede pris for en behandling med Remdesivir vil beløbe sig til omkring 15.500 kroner per patient.

Amgros er ejet af de fem danske regioner, der driver de offentlige sygehuse.

/ritzau/