Danske embedsmænd skal til Saudi-Arabien og drøfte fred i Ukraine

Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, samt Anders Tang Friborg, vicedirektør for udenrigspolitik og politisk direktør i Udenrigsministeriet, deltager i weekenden i et sonderingsmøde om en fredelig løsning på Ukrainekrigen.

Det skriver mediet Mandag Morgen om mødet, som Saudi-Arabien er vært for.

Over 30 lande, heriblandt USA, Japan, Indien, Polen, EU og måske også Kina, deltager også ifølge mediet.

USA er repræsenteret ved landets nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan.

Statsministeriet og Udenrigsministeriet har bekræftet deltagelsen over for Mandag Morgen.

Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), roste tidligere på ugen værtslandet Saudi-Arabien.

- Vi har brug for et land som Saudi-Arabien, som blandt andet arbejder for fremskridt i Ukraine, sagde han til DR.

Saudi-Arabien er ellers en del af OIC - Den Islamiske Samarbejdsorganisation - som mandag efter et møde udsendte en erklæring, hvori de fordømte koranafbrændingerne i Danmark.

Koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark har skabt stor vrede i Mellemøsten.

Situationen har ifølge Politiets Efterretningstjeneste (PET) ført til et øget trusselsniveau, ligesom flere ambassadører i muslimske lande har været kaldt til samtale.

Regeringen har på den baggrund besluttet, at den vil lave en ny bestemmelse, der skal forhindre fremtidige afbrændinger.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, udtalte tidligere på ugen, at han håber på et "fredstopmøde" til efteråret.

Weekendens møde i Saudi-Arabien beskrev han som et skridt på vejen mod det mål.

- Vi arbejder på at få det (topmødet, red.) til at ske til efteråret. Efteråret er meget snart. Men der er stadig tid til at forberede topmødet og involvere de fleste af verdens lande, lød det.

Mødet finder sted i byen Jeddah 5. og 6. august.

