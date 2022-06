Danske Tour-etaper bringer formentlig ingen økonomisk gevinst

En god forretning, kaldte Rasmus Jarlov (K) det i sin tid som erhvervsminister. Et kæmpe plus på kontoen, når hoteller og restauranters øgede indtægter tages med i regnskabet, sagde overborgmester i København Sophie Hæstorp Andersen (S).

Men Tour de France-etaperne medfører næppe en mærkbar økonomisk gevinst, når løbet begynder i Danmark i starten af juli.

Det skriver Jyllands-Posten, som har talt med forskere, som har undersøgt den økonomiske udvikling i tidligere værtsbyer.

Rasmus K. Storm, som er analyse- og forskningschef i Idrættens Analyseinstitut, medgiver, at turisterne formentlig vil kunne mærkes i pengepungen hos enkelte taxachauffører og hoteller.

- Men på nationalt plan er der ikke nogen dokumentation for, at det vil være en overskudsforretning, siger han til avisen.

Sophie Hæstorp Andersen mener stadig, at det er godt for det lokale erhvervsliv at få Tour de France til Danmark. Det handler om mere end kroner og øre, siger hun.

- Det er en del af vores dna som moderne, grøn storby, at vi tiltrækker store internationale begivenheder som Tour de France, fordi det er med til at brande både København og Danmark, siger hun til Jyllands-Posten.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har over for Jyllands-Posten ikke villet forholde sig til forskernes konklusion.

På tværs af stat, kommuner og forskellige eventforeninger lægger Danmark mange millioner kroner i at afholde Tour de France på dansk jord.

Erhvervsministeriet må hoste op med 13,7 millioner kroner. København, Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg Kommune har samlet budgetteret med 55 millioner kroner.

Kommunerne har til sammen desuden økonomiske forpligtelser, der kræver et budget på 56,4 millioner kroner.

