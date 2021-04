Danske uddannelser brugte millioner på udenlandske agenter

Videregående uddannelsesinstitutioner brugte på to år 23 millioner på at tiltrække udenlandske elever.

14 ud af 34 undersøgte videregående uddannelsesinstitutioner har mellem 2018 og 2020 brugt cirka 23 millioner kroner på agenter i 46 lande, der skulle finde internationale studerende, som skulle komme og studere i Danmark.

Det viser en undersøgelse foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet, skriver Berlingske.

- 23 millioner kroner er alarmerende mange penge at bruge på den slags, og omfanget overrasker mig, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til avisen.

Ministeren siger, at hun vil "have det stoppet", især taget i betragtning af, hvor meget SU'en til studerende fra EU- og EØS-lande forventes at stige i de næste par år.

Studerende fra EU- og EØS-lande kan få SU, når de studerer i Danmark, hvis de som vandrende arbejdstagere arbejder 10 til 12 timer om ugen ved siden af deres studie.

Ifølge en prognose fra ministeriet kan SU-udgifter til de vandrende arbejdstagere stige til 650 millioner kroner årligt i 2023. Den er lige nu cirka 528 millioner kroner om året.

