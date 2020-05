Danske udlandsbilister får mere tid til at køre hjem

Strandede danskere med udenlandsk bil får yderligere to måneder til at køre hjem uden at blive ramt af afgift.

Er man strandet i udlandet under coronakrisen, og har man en bil købt og registreret i udlandet, kan man i yderligere to måneder køre hjem uden at blive ramt af afgifter.

Det har regeringen besluttet, oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

I starten af coronakrisen, den 30. marts, besluttede regeringen, at danskere i udlandet med en udenlandsk bil kunne køre hjem uden af blive ramt af en afgiftsstigning.

Den ordning gjaldt oprindeligt til den 31. maj. Men nu forlænges den altså til den 31. juli.

Kører man hjem, må man dog undgå svinkeærinder, når man er kommet ind i Danmark.

Bilen må kun benyttes til kørsel direkte fra grænsen og til bilistens bopæl. Køretøjet skal være ude af landet senest den 31. december 2020.

- Der er fortsat mange lande med lukkede grænser og udgangsforbud.

- Når situationen tillader det, skal danskere, der opholder sig i de lande, kunne bruge deres udenlandske bil til at komme hjem, uden at det rammer dem på pengepungen med en afgiftsstigning, siger skatteminister Morten Bødskov (S) i pressemeddelelsen.

