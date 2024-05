Danske ulve er aktive om natten for at undgå mennesker

Danske ulve er blandt de mest nataktive i verden, og det skyldes mest af alt, at de forsøger at undgå mennesker.

Det er konklusionen i ny forskning fra Naturhistorisk Museum i Aarhus og Aarhus Universitet.

De to institutioner overvåger ulve i Danmark ved hjælp af vildtkameraer.

Her har forskerne kunnet se, hvornår på døgnet ulvene er aktive. Det er blevet sammenlignet med aktivitet for hjortevildt, som er byttedyr for ulven, og menneskers aktivitet.

Studiet viser, at ulvene er mest aktive, når det er mørkt, når deres byttedyr er aktive, og når der er færrest mennesker i nærheden.

Den vigtigste enkeltfaktor er mennesker, konkluderes det.

De danske ulve er omkring seks til syv gange så aktive, når det er mørkt, som når det er lyst.

Andre steder i verden ser man ulve, der er markant mere aktive om dagen end de danske, skriver Naturhistorisk Museum i Aarhus og Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

I udlandet ser man ofte, at ulvene er aktive om dagen, når de befinder sig i områder langt væk fra veje og beboelse.

Sådan nogle områder er der ikke mange af i Danmark.

Derfor vælger ulvene i stedet at tilpasse deres døgnrytme, siger Kent Olsen.

Han er forsknings- og samlingschef hos Naturhistorisk Museum i Aarhus.

- Når danske ulve har svært ved at undgå mennesker i rum, kan de i stedet undgå os i tid.

- Det er derfor meget interessant, at vi nu kan påvise, hvordan ulvene tilpasser deres døgnrytme for at undgå mennesker, siger han i pressemeddelelsen.

Det anslås, at der er mellem 32 og 42 voksne ulve i Danmark. Heriblandt er der otte ulvepar.

De danske ulve lever alle i Jylland, hvor de første gang i nyere tid blev observeret i 2012.

I dag findes der blandt andet ulve ved Oksbøl og Hovborg i det sydlige Jylland og ved Ulfborg og Skjern i Vestjylland.

Ulven er fredet i Danmark og i resten af EU.

