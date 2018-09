Danske unge: E-smøger er yt

I USA er man gået i kamp mod e-cigaretbrug blandt unge. I Danmark er situationen anderledes, siger foreninger.

I USA har sundhedsmyndighederne i en årrække berettet om en eksplosiv stigning i brug af e-cigaretter. Mest alarmerende er, at over to millioner børn i skolealderen nu bruger de elektroniske tobaksalternativer.



Myndighederne er derfor skredet til handling. De advarer nu alle virksomheder i sektoren om strengere regulering og sanktioner i fremtiden, oplyser CNN.

En lignende problematik er dog ifølge Kræftens Bekæmpelse og Dansk e-Damper Forening (DADAFO) ikke at finde i Danmark.

Begge foreninger ser tværtimod en stagnation i antallet af unge såkaldte dampere.

Kim Dabelstein Petersen, der er formand i DADAFO, mener, at forskel i ungdomskultur ligger til grund:

- Unge i Danmark synes simpelthen, det er yt, siger han.

Ifølge formanden har det, han kalder amerikansk hysteri omkring unge dampere været med til at fremprovokere en "rebelsk" stigning i forbruget.

Han henviser desuden til et EU-direktiv fra 2016, der forbød markedsføringen af e-dampprodukter samt salg til mindreårige i Europa.

Ifølge Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, har netop direktivet dæmpet ungdomsforbruget i Danmark.

- Det er mit indtryk, at vi har set en stagnation, siden EU-direktivet trådte i kraft. Vores seneste tal er dog fra 2016, så det vides ikke helt præcist, siger han.

Hos Kræftens Bekæmpelse ser man stadig alvorligt på alle former for e-cigaretforbrug hos børn og unge.



Ifølge Niels Them Kjær vil al indtagelse af nikotin - som de hyppigst brugte produkter indeholder - i en tidlig alder øge risikoen for langvarig afhængighed:

- Og så kender vi ikke langtidseffekterne af e-cigaretter. Det kan jo vise sig om nogle år, at de indeholder andre skadelige stoffer end nikotin, siger han.

