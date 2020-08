Danske unges alkoholindtag steg igen sidste år

Sundhedsstyrelsen er opmærksom på unge danskeres alkoholvaner, skriver Jyllands-Posten.

Alkoholindtaget blandt de danske uger stiger igen. Det viser Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse (Espad) ifølge Jyllands-Posten.

I undersøgelsen er omtrent 2500 elever fra 9. klasse på 81 danske skoler blevet spurgt om deres erfaringer med alkohol.

40 procent af de 15-16-årige svarede sidste år, at de havde været fulde inden for de seneste 30 dage. I 2015 var andelen 32 procent.

I Sundhedsstyrelsen er man opmærksom på udviklingen, siger enhedschef Niels Sandø til Jyllands-Posten.

Han mener ikke, at kampagner er nok til at ændre de unges alkoholvaner.

I stedet skal der ses på rammerne omkring de unge - blandt andet skal forældrene være tydelige om, hvad de forventer.

Da undersøgelsen fra Espad er fra 2019, vides det ikke, hvad udbruddet af coronavirus har gjort for de unges alkoholforbrug.

I starten af juni viste en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed dog, at hver tredje unge dansker har drukket mindre eller meget mindre alkohol end normalt under coronakrisen.

/ritzau/