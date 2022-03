Danske universiteter dropper alt samarbejde med Rusland

Rektor tvivler på, at standsning af samarbejde med russiske universiteter vil have den store effekt.

Danske universiteter stopper øjeblikkeligt samarbejdsaftaler med russiske institutioner.

Det oplyser formanden for Rektorkollegiet, Anders Overgaard Bjarklev, til mediet Ingeniøren.

Universiteternes repræsentanter er blevet enige om beslutningen ved et møde tirsdag.

- Vi ønsker simpelthen at bidrage til en fælles dansk signalering af vores utilfredshed med Ruslands opførsel. Og utilfredshed er lidt af en underdrivelse, siger han til Ingeniøren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Afslutningen af samarbejder er udelukkende rettet mod russiske statsstyrede organisationer. Det inkluderer universiteter.

Meldingen fra de danske universiteter kommer, stort set samtidig med at den danske minister på området - uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) - har givet sin mening til kende på spørgsmålet.

Han opfordrer danske uddannelsesinstitutioner til at stoppe samarbejder med institutioner i Rusland og Hviderusland.

Han har sendt et brev med opfordringen. Den kommer som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine.

- Det vil være et klart signal om, at aggressioner medfører isolation i det internationale samfund, siger han i en pressemeddelelse.

Opfordringen gælder særligt samarbejder med parter, der er tilknyttet det officielle Rusland eller Hviderusland.

Det fremgår ikke, hvor mange samarbejder af den slags, som ministeren vil have stoppet, der er i dag.

Anders Overgaard Bjarklev mener ikke, at beslutningen om at stoppe al russisk samarbejde med danske universiteter vil have den store effekt på Rusland i sig selv.

- Nu er vi jo kun otte universiteter her i landet. Så jeg kan ikke personligt forestille mig, at det vil få Putin til at holde sig tilbage, siger han til Ingeniøren.

DTU, som Anders Overgaard Bjarklev selv er rektor for, har intet aktuelt samarbejde med Rusland. Men det er ikke ualmindeligt.

Ser man på samarbejde mellem russiske og DTU-forskere fra de seneste fem år, dukker der mere end 2000 artikler op.

Til sammenligning har DTU-forskere samarbejdet med ukrainske forskere om over 600 videnskabelige artikler gennem de samme fem år.

/ritzau/