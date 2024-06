Danske virksomheder er de flittigste brugere af nyt EU-patent

Lørdag er det et år siden, at det fælles europæiske enhedspatent, der indtil videre dækker 17 lande i EU, kom til verden.

Og sammenligner man de mest patentaktive lande, så er danske virksomheder de mest flittige til at søge patentet.

Det viser tal fra den europæiske patentorganisation, EPO.

44,7 procent af de samlede patentansøgninger, der det seneste år er blevet indgivet af danske virksomheder, har været til enhedspatentet.

De øvrige patentansøgninger i opgørelsen blev indgivet til enkeltlande i EU.

Ifølge Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør for Dansk Industri (DI), siger det både noget om de danske virksomheder og den danske innovationskraft.

- Danske virksomheder er blandt dem, som producerer flest nye løsninger. Nye idérige løsninger på forskellig vis, og det kræver jo patenter.

- Idérigdommen er stor, og det er jo det, vi blandt andet lever af i Danmark, siger han.

Danmark er selv en del af det fælles europæiske enhedspatent. Det blev besluttet ved en folkeafstemning om en europæisk patentdomstol i 2014.

Konkret betyder enhedspatentet, at en virksomhed kan nøjes med at sende en patentansøgning til de 17 lande, der er med i patentet, i stedet for at skulle sende ansøgninger til alle landene.

- Enhedspatent har haft og har drønstor betydning. Det sparer både tid og penge for en hel masse virksomheder. Så det er et enkelt og et godt og virkefuldt system, siger Lars Sandahl Sørensen.

Den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisk er blandt de virksomheder, der i stigende grad benytter enhedspatentet til at beskytte sine produkter.

Og patenter spiller en afgørende rolle for virksomheden, siger Lars Kellberg, der er patentchef i Novo Nordisk.

- Vi har været meget tilfredse med det fælles europæiske patentsystem, som har gjort processen med at søge patenter i Europa mere strømlinet og attraktiv for virksomheder af alle størrelser, siger han i en pressemeddelelse.

Ved folkeafstemningen den 25. maj 2014 stemte 60,45 af de danske vælgere ja, mens 36,19 procent stemte nej. 3,36 procent stemte blank.

