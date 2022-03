Dansker er tiltalt for landsforræderi ved at gå i krig for Islamisk Stat

En 31-årig dansk mand er tiltalt for landsforræderi for at have tilsluttet sig IS og deltaget i kamphandlinger.

Anklagen er historisk, da det ifølge statsadvokat i København Lise-Lotte Nilas er første gang, at der er blevet rejst tiltale efter den særlige paragraf 101 a.

Manden er foruden landsforræderi tiltalt for flere terrorforbrydelser ved blandt andet at have fremsat trusler om terror ved at skyde til måls efter billeder af navngivne danskere.

- Det er første gang, anklagemyndigheden rejser tiltale efter straffelovens paragraf 101 a om landsforræderi, udtaler Lise-Lotte Nilas i en pressemeddelelse og uddyber:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det sker, fordi anklagemyndigheden vurderer, at det kan bevises, at den tiltalte, som er dansk statsborger, ikke blot lod sig hverve til IS, men også tilsluttede sig en væbnet styrke og deltog i kamphandlinger for IS i den væbnede konflikt i Syrien, hvor den danske stat var part på modsatte side.

Det er ifølge statsadvokaten "særlig groft, fordi det er foregået over en lang periode, og fordi han har deltaget i kamphandlingerne".

Først da han blev fysisk skadet, stoppede han sin deltagelse i kamp.

/ritzau/