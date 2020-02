Dansker indlagt i Belgien: Fik symptomer på vej hjem fra Kina

To danskere har på hjemrejsen fra Kina haft kontakt til den person, som er mistænkt for at have corona-virus.

To danske borgere har været i kontakt med en person, som er under mistanke for at være smittet med coronavirus.

Derfor er de blevet placeret i hjemmekarantæne, efter at de er blevet evakueret fra den virusramte Hubei-provins i Kina.

Det skriver Sundhedsministeriet i pressemeddelelse.

I alt mellemlandede 11 danske borgere med et fly fra Kina i Bruxelles søndag aften.

Her blev de mødt af det danske sundhedspersonale fra Forsvaret. En af de 11 blev indlagt i Bruxelles til nærmere undersøgelse. De resterende ti fortsatte til Danmark i forsvarets Challenger-fly.

- De ti borgere er nu blevet transporteret hjem. De holder sig i frivillig hjemmeisolation, og der vil blive fulgt op på dem af Styrelsen for Patientsikkerheds læger, udtaler ministeren i pressemeddelelsen.

- Opstår der den mindste tvivl om deres tilstand, vil sundhedsberedskabet være klar til at opskalere indsatsen.

Til TV2 News uddyber sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at vedkommende, som er indlagt i Belgien, undervejs på flyveturen fik symptomer på coronavirus.

- Undervejs på flyveturen var der symptomer. Der skal man være opmærksom på, at symptomerne kan være nogenlunde det samme som en kraftig forkølelse, og derfor ved vi ikke, præcis hvad danskeren fejler, siger ministeren.

Det er en betingelse for at rejse videre, at man ikke er syg.

De to danskere, som er i egentligt hjemmekarantæne, har ifølge ministeren været i kontakt med den person, som kan være smittet.

De vurderes altså ikke at have været udsat for smitte, før de stod på flyet væk fra Wuhan.

Det er fortsat uvist, hvad den indlagte dansker fejler, og de danske myndigheder afventer svar på de prøver, der er blevet taget.

De ti borgere, som natten til mandag ankom til Roskilde Lufthavn, følges af sundhedsmyndighederne og skal måle deres temperatur to gange dagligt.

Borgerne har derudover lovet, at de vil holde sig hjemme.

/ritzau/