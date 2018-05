Dansker nåede toppen af Everest: Min grænse var næsten nået

Jakob Urth har blandede følelser, efter at han lørdag nåede toppen af Mount Everest med iltflaske.

- Jeg var presset helt derud, hvor grænsen næsten var nået.

Sådan siger den danske bjergbestiger Jakob Urth.

Omkring klokken 04.30 dansk tid lørdag morgen skrev han sig i historiebøgerne.

Her nåede den 41-årige Urth nemlig toppen af verdens højeste bjerg, Mount Everest, der befinder sig 8840 meter over havets overflade.

Hans mål var at nå toppen uden brug af kunstig ilt, men det lykkedes ikke.

Omkring 200 højdemeter fra toppen måtte han tage en iltmaske på, efter at han flere gange var blevet slået omkuld af voldsom blæst og hverken kunne mærke fødder eller hænder.

- Jeg havde egentlig taget beslutningen om at vende om, men den sherpa (guide, red.), som jeg fulgtes med, insisterede på, at jeg skulle have noget ilt for at få varmen og for at fortsætte.

- Efter i første omgang at have sagt nej tog jeg imod ilten, og jeg kunne med det samme mærke, at ilten gav mig varmen i kroppen og mod på at fortsætte, siger Urth.

Netop fordi han måtte ty til ilt på flaske, er det en blandet følelse, den danske bjergstiger lige nu sidder tilbage med i den lejr i cirka 5300 meters højde, som man vender tilbage til efter en tur på toppen.

- Jeg er glad for min beslutning om at tage imod ilt og nå toppen. Men jeg tror også, at jeg kunne være fortsat uden kunstig ilt, hvis vejret havde været bedre.

- Så jeg ved ikke helt, om jeg er tilfreds eller lidt skuffet. Det er nok en blanding af begge ting, siger Jakob Urth, der stadig drømmer om at nå toppen af verdens højeste bjerg uden brug af ilt på flaske.

Det er første gang i fire år, at en dansker når toppen, og Urth er den 19. dansker, der har nået verdens tag.

- Jeg har brugt halvandet år på at planlægge det, så det var en stor forløsning, siger Jakob Urth tre dage efter at have nået toppen.

Det var dog ikke nogen langvarig fornøjelse at nå toppen af verdens højeste bjerg, fortæller han.

Jakob Urth var således kun på toppen i otte til ti minutter, mens han sammen med 12-14 andre bjergbestigere nød den spektakulære udsigt og fik taget billeder og optaget et par videoer.

- I den højde er det ikke specielt behageligt at være. Det er en ting, man krydser af, og så vender man om igen, siger Urth.

Hans plan er nu at hvile i den lejr, som han befinder sig i, en uges tid. Herefter skal han tilbage til den nepalesiske hovedstad, Kathmandu, hvorfra han efter planen flyver hjemad i starten af juni.

- Jeg har det, som om at jeg er blevet kørt over af et godstog. Så jeg skal lige bruge lidt tid på både mentalt og fysisk at komme tilbage til virkeligheden igen.

/ritzau/