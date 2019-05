Dansker når toppen af Mount Everest uden kunstig ilt

I tredje forsøg lykkedes det danske Rasmus Kragh at bestige Mount Everest uden at bruge medbragt ilt.

Tredje gang er rigtig nok lykkens gang. I hvert fald for den danske bjergbestiger Rasmus Kragh.

Natten til torsdag dansk tid har han som den første dansker nogensinde nået toppen af verdens højeste bjerg, Mount Everest, uden brug af kunstig ilt.

Efter en pause på et par dage i 7950 meters højde fortsatte han onsdag aften dansk tid sin rejse og målet om at nå de 8848 meter over havets overflade.

Rasmus Kragh har to gange tidligere forsøgt at bestige verdens højeste bjerg uden medbragt ilt.

Han måtte dog opgive 250 højdemeter fra toppen begge gange blandt andet på grund af dårlige vejrforhold, som satte en stopper for hans mål.

Hidtil har 18 andre danskere besteget det 8848 meter høje bjerg i Himalaya - alle med hjælp fra medbragt ilt.

/ritzau/