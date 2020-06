Danskere advares om skattesmæk efter corona-hjemmearbejde

Har man arbejdet hjemme under coronakrisen, gælder kørselsfradraget ikke, minder Skattestyrelsen om.

56.000 danskere modtager torsdag et brev fra Skattestyrelsen i deres e-boks, hvor de opfordres til at få rettet forskudsopgørelsen for at undgå et skattesmæk.

Det oplyser Skattestyrelsen til Radio4.

Tusindvis af pendlere, der får befordringsfradrag, risikerer nemlig at skulle betale penge tilbage i skat, hvis de har arbejdet hjemme under coronakrisen.

For kørselsfradraget gælder kun de dage, hvor man faktisk kører til arbejde.

Ifølge underdirektør i Skattestyrelsen Karoline Klaksvig ser det ikke ud til, at danskerne har været opmærksomme på at få rettet i forskudsopgørelsen.

- Det, der bekymrer os, er, at vi ikke har set, at flere end normalt har rettet i deres forskudsopgørelser, siger hun til Radio4.

- Derfor sender vi et brev til de 56.000 borgere, der har det største kørselsfradrag og dermed er i risiko for det største skattesmæk, hvis de ikke har været på arbejde i perioden.

Skattestyrelsen opfordrer dog alle danskere, der får kørselsfradrag, til at tjekke deres indberetninger.

Ifølge Skattestyrelsen kan det blive til mange penge, der skal betales tilbage i skat, hvis man glemmer at fjerne kørselsfradraget for de dage, man har arbejdet hjemme.

- Man kan regne med et skattesmæk på 260 kroner for hver 1.000 kroner, kørselsfradraget er sat for højt, siger Karoline Klaksvig til Radio4.

- For dem med et årligt fradrag på 40.000 og derover bliver det altså til små 900 kroner i skattesmæk per måned, de ikke har kørt til arbejde.

Under coronakrisen har mange arbejdet hjemmefra. For eksempel blev offentligt ansatte uden kritiske funktioner sendt hjem, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) 11. marts annoncerede nedlukningen af det danske samfund.

Hvis man har mere end 12 kilometer til arbejde og kører frem og tilbage hver dag, er man berettiget til kørselsfradrag.

Ifølge Skattestyrelsen får cirka 1,2 millioner danskere kørselsfradrag.

/ritzau/