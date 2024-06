Danskere dropper offentlig debat af frygt for chikane

Knap hver tredje dansker undlader at deltage i den offentlige debat på sociale medier af frygt for at få negative reaktioner.

Det viser en rapport fra Institut for Menneskerettigheder, skriver Jyllands-Posten.

Det er især frygt for chikane, der får folk til at holde sig væk fra eksempelvis kommentarspor på de sociale medier.

Rapporten viser desuden, at hver tiende dansker i det seneste år har afholdt sig fra at deltage i den offentlige debat i det fysiske rum på grund af en frygt for negative reaktioner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det gælder for eksempel borgermøder eller demonstrationer.

For omkring en tredjedel af dem, der holder sig væk, skyldes det frygt for vold og trusler.

Instituttets undersøgelse har haft til formål at kortlægge vilkårene for ytringsfrihed i Danmark.

/ritzau/