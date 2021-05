Danskere dropper sommerhuset efter nye rejsevejledninger

Hos DanCenter har man, siden rejsevejledningerne blev lempet, fået en del annulleringer på sommerbookinger.

Siden fredag har flere danskere valgt at droppe deres planlagte tur i et lejet sommerhus til sommer.

Det fortæller Kim Holmsted, administrerende direktør i DanCenter, der er en af de store formidlere af feriehusudlejning i Danmark.

Årsagen til de fleste af annulleringerne er formentlig, at Udenrigsministeriet har lempet sine rejsevejledninger.

Med lempelserne er der igen åbnet for ferierejser til en række lande i EU.

De lempede vejledninger ser ud til at have fået flere danskere til at ændre deres sommerferieplaner og annullere en tur i sommerhus til fordel for en tur til udlandet.

- Efterspørgslen er stadig til stede. Men vi kan se, at der er danskere, som lige nu vælger at annullere deres sommerbooking.

- Det er vi selvfølgelig kede af. Men det er nok forventeligt, når rejsevejledningen er blevet ændret, og danskerne nu kan booke deres sommerferie sydover, siger Kim Holmsted.

Hen over weekenden har der ifølge direktøren været "nogle hundrede" annulleringer.

Også mandag har DanCenter modtaget annulleringer, fortæller han.

- Det kan godt betyde, at vi får knapt så travlt hen over højsæsonen, som vi havde forventet.

- Men vi må håbe, at vi kan få nogle udenlandske gæster til at fylde op for de huse, der nu oplever annulleringer fra danske gæster, siger Kim Holmsted.

For udlændinge gælder der lige nu et krav om test og ti dages isolation, hvis de ønsker at rejse til Danmark for at bo i sommerhus.

Siden fredag er reglerne blevet lempet for turister, der rejser fra grænselandet, da de nu er undtaget fra kravet om isolation efter indrejse.

Trods lempelsen er der stadig et godt stykke til de bedste forudsætninger for de danske feriehusudlejere, mener Kim Holmsted.

Han ser gerne, at kravet om ti dags isolation lempes eller helt ophæves, da det ifølge ham lægger en dæmper på efterspørgslen af danske huse.

- Min fornemmelse er, at gæsterne booker til de destinationer, hvor der ikke er lige så mange krav, som vi for eksempel har i Danmark. Og det kan vi se på, at antallet af udenlandske bookinger er lavere end samme tid sidste år.

- Det er beklageligt, og jeg håber, at det her krav om karantæne bliver lempet, for det er virkelig noget, der er en showstopper for vores branche for tiden, siger Kim Holmsted.

/ritzau/