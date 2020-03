Danskere er i coronakarantæne i ø-paradis på ubestemt tid

Spies har to danske gæster i karantæne på coronaramt ø i Maldiverne. Myndigheder afgør karantænens længde.

Det afhænger af de lokale myndigheder, hvornår danskere fanget på øen Kuredu i Maldiverne på grund af coronavirus kan få lov til at vende snuden hjemad.

Indtil videre er de i karantæne. Det oplyser rejseselskabet Spies, der har to danske gæster på øen.

- Vi har to gæster på Maldiverne, som er omfattet af karantænen. Vi afventer myndighedernes besked om, hvornår vi kan få lov til at hente dem igen.

- Lige nu sidder alle og venter på, at myndighederne kommer med en melding om, hvor lang tid de forventer, der skal være karantæne, siger kommunikationschef i Spies Lisbeth Nedergaard.

Søndag oplyste Udenrigsministeriet, at otte danskere ikke kan forlade Maldiverne på grund af coronavirus. Mandag formiddag er det ikke lykkedes at få en opdatering fra ministeriet om situationen.

Rejseselskabet Spies er kun orienteret om, at der er coronakarantæne på øen Kuredu. Men det vides ikke, om der også er karantæne på andre øer.

Selskabet er i kontakt med de to danske rejsende i karantæne.

- Vi rækker ud til dem og holder dem orienteret om, hvad der sker. Og vi sørger selvfølgelig for, at når karantænen er ophævet, at vi hjælper dem med at komme hjem igen hurtigst muligt, siger Lisbeth Nedergaard.

Rejseselskabet Tui oplyser, at det ikke har problemer med at få gæster hjem fra Maldiverne, men selskabet har heller ingen gæster på Kuredu.

Fire gæster fra selskabet blev fløjet hjem søndag, fire følger efter mandag, mens fire fortsætter deres rejse i Maldiverne lidt endnu.

Øen Kuredu er blevet isoleret, efter at to ansatte på et resort på øen er blevet smittet med coronavirus. Øen ligger omkring 150 kilometer nord for hovedstaden Malé.

De to personer er angiveligt blevet smittet af en italiener, som har været på øen, men først er blevet testet positiv efter sin hjemkomst.

Det er de første tilfælde af coronavirus, som Maldiverne er blevet ramt af. De to smittede er ikke fra Maldiverne.

/ritzau/