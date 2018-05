Danskere indsamler 173 ton affald i naturen

77 procent af de indsamlede dåser er fra grænsehandel, og naturfredningsforening kræver handling fra minister.

173 ton affald og 102.000 dåser.

Så meget blev der samlet ind, da 200.000 frivillige danskere tog arbejdshandskerne på for at rydde op i naturen.

77 procent af de indsamlede dåser er fra grænsehandlen og derfor uden pant.

Det ærgrer præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, der ønsker handling fra miljø- og fødevareministeren.

- I Danmark har vi et fantastisk retursystem, som gør, at ni ud af ti dåser med pant kommer retur. Derfor er det helt sort, at vores natur alligevel skal forurenes af dåser uden pant, som hver dag strømmer ind fra Tyskland.

- Heldigvis ligger løsningen jo lige for: der skal pant på grænsedåserne.

- Alligevel er det ikke lykkedes for otte miljøministre i streg, så jeg håber virkelig, at Jakob Ellemann-Jensen vil prioritere at få lavet en aftale med sine tyske kolleger, så vi kan få styr på grænsedåserne, siger hun i en pressemeddelelse.

Danmarks Naturfredningsforening fortæller, at der de seneste ti år er indsamlet 1,5 millioner dåser, og 90 procent af dem er uden pant.

I 2017 blev der indsamlet 110.000 dåser, og det glæder Gjerding, at der er sket et fald i år.

- Vi finder stadig alt for meget affald og alt for mange dåser. Men det er helt sikkert et skridt i den rigtige retning, at vi har fundet betragteligt færre dåser end sidste år - særligt med tanke på, at vi har været mange flere afsted.

- Jeg håber selvfølgelig, det er udtryk for, at vi i Danmark er blevet lidt bedre til at passe på naturen, siger hun.

Til gengæld er der indsamlet 18 ton mere affald, end der blev samlet ind i 2017.

Det er Danmarks Naturfredningsforening, der står bag den årlige affaldsindsamling. Den finder hvert år sted en søndag i april, men i ugen op til samler skoler og institutioner også ind.

/ritzau/