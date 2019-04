Danskere indsamler 300.000 kroner i protest mod Rasmus Paludan

Nicolai Würtz blev træt af islamkritiker Rasmus Paludan og har derfor oprettet indsamling til flygtninge.

Islamkritiker Rasmus Paludan har den seneste uge fået meget opmærksomhed under flere urolige demonstrationer, hvor han har kritiseret muslimer og blandt andet brændt koraner af.

Nicolai Würtz fra Brønshøj blev træt af Paludan og besluttede derfor af oprette en indsamling hos Dansk Flygtningehjælp som en protest mod ytringerne.

På 48 timer er der indsamlet over 300.000 kroner til Dansk Flygtningehjælp. Torsdag aften har 2700 personer doneret penge.

- Det kan ikke være gratis at provokere til konflikt på den måde. Så jeg ville gerne vende karmabøtten mod ham.

- Jeg tror, at jeg - som rigtig mange andre almindelige danskere - synes, at Rasmus Paludan har ret til at sige, hvad han vil, men at det ikke kan være helt gratis.

- Jeg synes, at indsamlingen er en sød måde at drille ham, så der kommer penge ind, hver gang han er på gaden og brænder en koran af, siger Nicolai Würtz, der til dagligt er tv-producent.

Nicolai Würtz har ikke lyst til at vise sin uenighed med Rasmus Paludan ved at gå på gaden, og han ser indsamlingen som en mere konstruktiv måde at vise sine holdninger.

- Jeg synes, at Rasmus Paludans demonstrationer meget let bliver til konflikt, og det bliver meget nemt råben og skrigen.

- Hvor han skaber had og konflikt, så forsøger jeg at samle dem, der vil håb, siger Nicolai Würtz.

Hos Dansk Flygtningehjælp fortæller kommunikationsdirektør Annette Spanggaard, at der sjældent er set indsamlinger med så mange penge på så kort tid, når man ser bort fra organisationens årlige landsindsamling.

- Det er virkelige godt gået, at der er kommet så mange penge. De er kommet ganske uventet, og det er vi selvfølgelig glade for, siger hun.

Hun fortæller, at pengene blandt andet vil blive brugt til nogle af Dansk Flygtningehjælps madklubber rundt i Danmark, hvor flygtninge og frivillige danskere kan mødes og spise sammen.

- Man få en bid brød og kan mødes med andre flygtninge og danskere. Det er en rigtig god scene til at integrere vores nye landsmænd i Danmark, siger Annette Spanggaard.

