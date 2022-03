Danskere kan straffrit kæmpe på russisk side i Ukraine-krig

Den danske regering har ikke umiddelbart kendskab til, at danskere er rejst til Ukraine for at støtte Rusland.

Der er ikke noget juridisk til hinder for, at man tager til Ukraine og bidrager på ukrainsk side under konflikten.

Det sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i weekenden. Få dage efter Ruslands invasion af Ukraine.

Nu fastslår Justitsministeriet også, at danskere kan kæmpe for Rusland i krigen uden at blive straffet.

- Ruslands invasion af Ukraine er en forfærdelig og uprovokeret handling, og det ukrainske folk har regeringens fulde opbakning og dybfølte sympati.

- Som reglerne er i dag, er der ikke noget juridisk til hinder for at rejse fra Danmark til Ukraine for at deltage i kamphandlinger. Det gælder uanset, om man kæmper på ukrainsk eller russisk side, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en skriftlig kommentar.

Rusland invaderede Ukraine natten til torsdag i sidste uge. Den danske regering finder det uacceptabelt, hvis danskere rejser til Ukraine for at kæmpe på russisk side. Det er juridisk kompliceret at ændre på. Men der kigges på området, lyder det.

- Regeringen har ikke umiddelbart kendskab til, at der er danskere, der er rejst eller påtænker at rejse til Ukraine for at kæmpe på russisk side, siger Hækkerup.

- Regeringen synes, at det er uacceptabelt, hvis man rejser til fra Danmark til Ukraine og kæmper på russisk side samtidig med, at der fra vestens side indføres sanktioner og sendes hjælp til Ukraine.

- Derfor vil regeringen se på, hvordan denne situation kan håndteres. Det skal her understreges, at der er tale om en kompleks juridisk problemstilling. Blandt andet fordi regeringen ikke ønsker at afskære nogen muligheden for at tage til Ukraine og kæmpe på ukrainsk side, siger ministeren.

Det er ifølge Justitsministeriet ikke muligt at få et interview med Hækkerup.

/ritzau/